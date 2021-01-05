Шведский журналист назвал «Тур де Ски» русским театром 

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29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 1
Арсенал Арсенал
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

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2 из 2
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Атлетик Б
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Осасуна
Осасуна
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Алавес Алавес
1 января

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Эвертон
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
2 1
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
1 1
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
0 1
Вальядолид Вальядолид
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3 из 7
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Байер Байер
Кёльн
Кёльн
0 1
Аугсбург Аугсбург
Арминия
Арминия
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Боруссия М Боруссия М
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Английская Премьер-лига

3 из 4
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
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Брайтон энд Хоув Альбион
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3 января

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3 из 5
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Атлетик Б
1 0
Эльче Эльче
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Осасуна Осасуна
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Бёрнли
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Фулхэм Фулхэм
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Челси
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Саутгемптон
1 0
Ливерпуль Ливерпуль
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Атлетик Б
Атлетик Б
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Барселона Барселона
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Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

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Боруссия М
22:30
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Севилья
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Атлетико М
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Гранада
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Кёльн Кёльн
Шальке-04
Шальке-04
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Майнц
Майнц
17:30
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Уэска
Уэска
23:00
Бетис Бетис
12 января

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Атлетико М
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21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:15
Эвертон Эвертон

Шведский журналист назвал «Тур де Ски» русским театром 

Спорт день за днем и ещё 1 33 минуты назад
Бывший шведский лыжник и комментатор Андерс Бломквист прокомментировал успех россиян в индивидуальной гонке на «Тур де Ски».
Победу одержал лидер общего зачета многодневки Александр Большунов, второе место занял Денис Спицов, третье — Иван Якимушкин, а в топ-10 вошли сразу семь российских лыжников.

«Если норвежцев нет на соревнованиях, они превращаются в русский театр. Большунов превосходит любого лыжника, который здесь выступает», — цитирует Бломквиста SVT.

Многодневку пропускает сборная Норвегии, включая трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Норвежцы посчитали количество переездов опасным в период пандемии коронавируса. По этой же причине они пропустили и декабрьские этапы Кубка мира.
Шведы, которые пропускали декабрьские старты вместе с норвежцами, на «Тур де Ски» приехали.
Завтра, 6 января, состоится гонка преследования, которая начнется в 16:40 по московскому времени.
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Лыжный спорт , Видео , Йоханнес Клебо , Александр Большунов , Денис Спицов
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