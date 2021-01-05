Шведский журналист назвал «Тур де Ски» русским театром 

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Бывший шведский лыжник и комментатор Андерс Бломквист прокомментировал успех россиян в индивидуальной гонке на «Тур де Ски».

Победу одержал лидер общего зачета многодневки Александр Большунов , второе место занял Денис Спицов , третье — Иван Якимушкин, а в топ-10 вошли сразу семь российских лыжников.

«Если норвежцев нет на соревнованиях, они превращаются в русский театр. Большунов превосходит любого лыжника, который здесь выступает», — цитирует Бломквиста SVT.

Многодневку пропускает сборная Норвегии, включая трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо . Норвежцы посчитали количество переездов опасным в период пандемии коронавируса. По этой же причине они пропустили и декабрьские этапы Кубка мира.

Шведы, которые пропускали декабрьские старты вместе с норвежцами, на «Тур де Ски» приехали.

Завтра, 6 января, состоится гонка преследования, которая начнется в 16:40 по московскому времени.