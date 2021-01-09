«Наверное, они думают, что могут делать, что захотят, потому что я молодой. Они нападают на меня потому, что я не могу ответить. Я встал там, как и все остальные. Не собираюсь выходить первым только потому, что я молод. И вообще, думаю, они все тупые», — цитирует 20-летнего Поромо Aftonbladet со ссылкой на SVT.