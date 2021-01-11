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«Большунов — сумасшедший»: норвежские астматики реально боятся русского Царя лыж 

Sport24 и ещё 4 4 часа назад
Лыжный сезон только набирает обороты, а Александр Большунов уже успел постоять на подиуме столько раз, что мы уже со счета сбились, и выиграть «Тур де Ски». Этим дело, кстати, не ограничится. Впереди еще много этапов Кубка мира и чемпионат мира в Оберстдорфе. Сан Саныч находится в блестящей форме. Его тренер Юрий Бородавко не обманул, сказав, что пик придется на многодневку. Дальше лыжник будет ее удерживать и еще не раз порадует всех своими блестящими победами.
Силу Большунова понимают все соперники. Больше остальных его опасаются норвежские парни. И это объяснимо, потому что они не соревновались в элите с декабря. Неизвестно, как скажется такой длительный перерыв на их результатах, когда они все же перестанут бояться коронавируса и вернутся. Давайте честно, не сравнятся внутренние старты в Норвегии с зарубами на Кубке мира. Лыжники это прекрасно понимают, поэтому не могут не думать о Большунове, глядя гонки по телевизору.

Эмиль Иверсен: «Большунов — сумасшедший. Больше нечего сказать. Он стал тем, кого нужно обогнать, если хочешь рассчитывать на победу. Так же было и в прошлом году. У Йоханнеса (Клэбо) получалось его побеждать, но ни одному другому лыжнику, кроме кого-то из нас, норвежцев, это не под силу. Нам приходится рассчитывать на веру».

Шюр Рете: «С Большуновым будет нелегко тягаться. Надеюсь и верю, что у меня будут шансы. Однако, судя по его выступлениям в этом сезоне, сейчас я недостаточно хорош, чтобы его победить».
Йоханнес Клэбо: «Досадно смотреть гонки по телевизору. Мне хотелось бы находиться там и дать бой Большунову. Если бы я был там, то попытался бы что-то сделать, хотя другие наверняка тоже пробовали. Тяжело смотреть, как он улепетывает от пелотона. Но будем надеяться, что мы вернемся чуть позже этой зимой и окажем ему сопротивление. Будет хорошо, если русские заберут „Тур де Ски“, а Норвегия — чемпионат мира. Если у нас получится победить Большунова, мы будем очень рады».
Никто из топов норвежской сборной не отрицает, что россиянин остается для них самым главным соперником. Если в прошлом сезоне они позволяли себе шутки и лукавство в его адрес, теперь им не до глупостей. Пока скандинавы сидят дома у телевизора, Большунов без срывов готовится к чемпионату мира. И с каждой гонкой он становится все сильнее и умнее. Эти его качества отмечает даже восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген.

«Большунов очень умен. Давненько я не видела в мужских соревнованиях таких мощных лыжников. Он может бежать свою собственную гонку. Может идти в таком темпе, который ему удобен. Он сохраняет спокойствие и остается хладнокровным, несмотря ни на что. Я впечатлена», — сказала Бьорген VG.

Очевидно, что никто не доберется до Большунова в общем зачете Кубка мира. Это практически нереально. Для этого Сан Санычу нужно не бежать гонки, чего он не собирается делать. Сейчас лыжник оторвался от Ивана Якимушкина на 666 очков, а Клэбо даже в топ-10 не входит, проигрывая Саше больше 1000 баллов. За россиянином и дистанционный зачет. Пока задачи он выполняет, но теперь все его силы и мысли будут сосредоточены на Оберстдорфе. Побед на мировом форуме у Большунова пока нет. И пока все идет к тому, что ничего не помешает этот пункт в своем списке желаний зачеркнуть уже совсем скоро. Поэтому норвежцы не зря опасаются.
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Комментарии 53
Лыжный спорт , Видео , Марит Бьорген , Эмиль Иверсен , Йоханнес Клэбо , Юрий Бородавко , Александр Большунов
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