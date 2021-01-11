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Красная машина в кошмарах француза: что русские сделали с великой гонкой 

News.ru 19 часов назад
Российские лыжники выиграли командный зачет «Тур де Ски»
Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
В отсутствие норвежцев россияне заняли шесть мест в семёрке лучших, а Большунов повторил прошлогодний триумф
Самая престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» в четвёртый раз в истории покорилась россиянину, причём Александр Большунов первым сделал это второй раз подряд и фактически гарантировал себе победу в общем зачёте Кубка мира. Его товарищи по команде почти в полном составе попали в десятку лучших, превратив состязание сильнейших, за исключением норвежцев, лыжников мира в чисто российский междусобойчик. Женские соревнования завершились исторической победой американки Джессики Диггинс и вторым местом вернувшейся из декрета Юлии Ступак.

Большунов повторил рекорд Устюгова

Больше всех от отсутствия норвежцев огорчился лидер мировых лыж Александр Большунов. Их коронавирусные страхи и политическое противостояние с Международной лыжной федерацией (FIS) лишили мужской «Тур» интриги, а самого Сан Саныча эпического противостояния с единственным равным ему соперником Йоханнесом Клэбо. С другой стороны, его отсутствие позволило повторить достижения Сергея Устюгова четырёхлетней давности. Большунов выиграл пять этапов «Тур де Ски», спринтерский зачёт, а в общем зачёте привёз ближайшим преследователям космический отрыв в три с лишним минуты.
Иногда казалось, что Большунов откровенно скучал, настолько легко ему давалась каждая из гонок, и даже в спринтах он стабильно попадал в финалы и набирал большое число очков. Кроме того, в общем зачёте Кубка мира он почти на 600 очков оторвался от ближайшего преследователя Ивана Якимушкина, а потому остаток Кубка мира пройдёт без интриги. Однако сам триумфатор не думает расслабляться и уже рассуждает о предстоящем противостоянии с норвежцами на чемпионате мира.
Надо отдохнуть от «Тура» и готовиться к ЧМ, потому что, как я понял, сборная Норвегии планирует там успешное выступление, так что нужно делать всё, чтобы в каких-то гонках остановить их, — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Возвращение царя горы

Денис Спицов заявил о себе на Олимпиаде в Пхёнчхане вместе с другим воспитанником Юрия Бородавко Большуновым. Тогда на фоне недопуска лидеров сборной России предыдущего поколения 21-летние парни навели шороху и выиграли несколько медалей. Потом карьера Спицова пошла на спад. Он долго не мог прийти в себя после тяжёлых нагрузок своего жёсткого тренера, а потому пошли разговоры об очередном «загубленном таланте» и необходимости переходить в биатлон. Денис отказывался от общения с прессой, усердно работал и ждал своего часа, который наступил в 2021 году. Спицов с первых стартов включился в борьбу за тройку лучших в общем зачёте, отчаянно терпел нелюбимую классику и получил неофициальный титул царя горы, первым покорив легендарный подъём на Альп де Чермис, по традиции венчающий «Тур де Ски». Примечательно, что этим рывком он вырвал место на пьедестале у товарища по команде Ивана Якимушкина.
Среди других достижений два чисто российских подиума на четвёртом и пятом этапе, заставивших экс-победителя «Тур де Ски», а ныне комментатора Александра Легкова назвать эти соревнования тренировкой сборной России с участием иностранных спортсменов. Оставили россияне не у дел и знаменитого спринтера Федерико Пеллегрино. Поскольку Большунов выиграл оба общих зачёта, то в красную майку лидера облачился его товарищ по команде Глеб Ретивых, который взял верх в очном противостоянии с Пеллегрино во втором спринте. В общем же зачёте в семёрке лучших оказалось сразу шесть россиян, а разбавить эту компанию удалось лишь 34-летнему французскому ветерану Морису Манифика, который с содроганием вспоминает противостояние с русскими.
Была борьба, и когда мы с русскими финишировали, то поздравляли друг друга и радовались результату. Но теперь дней 15 я точно не хочу видеть их красную форму (смеётся). Они каждый раз оказывались сильнее нас, — рассказал Манифика Nordic Magazine после финиша.

Танцы после подиума

Не обошлось в этой гонке и без разочарований. Лидер женской сборной и одна из главных фавориток «Тура» Наталья Непряева в первых стартах смотрелась тяжеловато и быстро выбыла из борьбы за жёлтую майку. Среди причин спада лидера называли и перетренированность, и даже несколько лишних килограммов. В конце концов критика разозлила Наталью, и она хлопнула дверью, выиграв шестой этап.
Зато упавшее лидерское знамя с радостью подхватила молодая мама Юлия Ступак, запомнившаяся не только стремительными финишными атаками, но и зажигательными танцами на подиуме. Итогом её выступлений стало лучшее в карьере второе место в генеральной классификации, а открытие этого сезона и другая молодая мама Татьяна Сорина завершила гонку четвёртой.
Главной же неожиданностью и всего сезона, и нынешнего «Тура» стало выступление американок Джессики Диггинс и Рози Бреннан. 29-летняя Диггинс, чьим лучшим результатом было третье место в 2018 году, одержала пока самую громкую победу в истории американских лыжных гонок, а её подруга по команде Рози Бреннан долгое время шла второй и сохраняла лидерство в общем зачёте Кубка мира. Удивительно, что до 32 лет в её активе не было ни одной медали крупных соревнований и попадания в десятку по итогам сезона.
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Комментарии
Лыжный спорт , Статьи , Сергей Устюгов , Йоханнес Клэбо , Джессика Диггинс , Александр Легков , Юрий Бородавко , Глеб Ретивых , Александр Большунов , Денис Спицов , Федерико Пеллегрино , Морис Манифика , Наталья Непряева , СБОРНАЯ РОССИИ
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