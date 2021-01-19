Давайте честно, нас уже всех достал сериал «Еду/не еду» с Йоханнесом Клэбо в главной роли.

Трехкратный олимпийский чемпион выступил в этом сезоне лишь на этапе в Руке, а потом отказался от соревнований на Кубке мира вместе со всей сборной Норвегии. Объяснили это спортсмены, тренеры и руководство тем, что риск заразиться коронавирусом слишком велик. Одни поддержали инициативу скандинавов, другие — жестко раскритиковали. И все бы ничего, но потребовалось не так много времени, чтобы эта история превратилась в сюр.

Норвежцы без устали твердили об отсутствии безопасности на этапах Кубка мира и «Тур де Ски», но даже скептически настроенные команды убедились, что организаторы свели к нулю распространение ковида на соревнованиях. На том же «Туре» лишь тренер сборной Франции сдал положительный тест. И то его незамедлительно изолировали вместе с контактными лицами. А Наталья Непряева Юлия Ступак , например, за нарушение масочного режима получили штраф. Забаловать сейчас на международных стартах действительно трудно. И доказано это не словом, а делом.

Клэбо и всей его странной команде даже это показалось не слишком убедительным. Норвежцы прям уверены, что ковид поджидает их на Кубке мира. При этом на внутренних стартах лыжники спокойно выступают и даже не заботятся о средствах защиты. Большая часть лыжников была замечена без масок, но тот же Клэбо и словом не обмолвился. После этого окончательно стало понятно, что сборная намеренно саботировала международные старты. Зачем? Почему? Кажется, даже они уже не знают правильного ответа. Норвежцы осознали это и поспешили переобуться.

В команде заявили, что для попадания на чемпионат мира необходимо пройти отбор на этапах в Лахти и Фалуне. Интересно, чем эти два места отличаются от всех остальных? Клэбо там, кстати, не выступит. Он долго решал по поводу Лахти, а потом заявил, что не готов рисковать здоровьем (его привычный ответ на все). Норвежец собирается приехать в Фалун, но есть ощущение, что и эта поездка может сорваться. У Йоханнеса просто семь пятниц на неделе и явные признаки паранойи (ему бы к психологу). Или же норвежец просто подогревает интерес к своей персоне, чтоб про него окончательно не забыли.

Все это так надоело, что лучше бы он на ЧМ в Оберстдорф и не приезжал. Вряд ли кто-то из лыжников заметит его отсутствие. Да и всей сборной Норвегии, которая сама себя умудрилась превратить в объект насмешек. Спорт, конечно, большое шоу, но не до такой же степени. Заразиться сейчас можно в самом неожиданном месте, это понимает любой адекватный человек. Коронавирусу совсем неинтересно, Норвегия это или Эквадор. Поэтому, если бы сборная реально волновалась за свое здоровье, не показалась бы и на местных соревнованиях, где риск заразиться такой же, как и в любом другом месте.