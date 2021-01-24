«Это эмоции, и вчера падение не просто так было. Это просто скотство, это не нужно терпеть! Нужно бороться в честной борьбе.

У финна слева была дорожка, но он почему-то начал смещение в сторону Саши. Раньше было намного справедливее: когда зашёл в створ, нельзя пересекать путь. И сейчас первое касание было финна, он наехал на лыжи Саши. Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это всё на эмоциях было, я его прекрасно понимаю, ничего страшного. По мне это негодяи — типа он не видел и смещался. Он просто нагло Сашу убирал с лыжни и выгонял в рекламные щиты. По видео видно, что Саша его первый не касался. Я на стороне сына, может, даже хлеще поступил бы.

Я помню в свое время, как Клебо Устюгова нагло объехал раз, второй. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению. Он подошёл извинился, всё. Ругать его не буду, он уже взрослый, знает, кто в каком котле варится. Я на трассе езжу и тоже стараюсь ставить таких негодяев на место», — приводит слова Большунова «Р-Спорт».