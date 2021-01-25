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«Нагло убирал с лыжни»: кто заступился за отстраненного Большунова 

Газета.Ru 1 час назад
Главным скандалом минувших выходных стала дисквалификация российского лыжника Александра Большунова после стычки с соперником из Финляндии на финише мужской эстафеты. "Газета.Ru" — о реакции спортивной общественности на резонансные действия отечественного спортсмена и последовавшие за ними санкции.
Крайне недружелюбно завершилась мужская эстафета на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Александр Большунов, ведущий борьбу за серебро, чуть не ударил палкой Йони Мяки на финише: дело в том, что хозяин трассы подрезал россиянина, после чего российский атлет отмахнулся от соперника лыжной палкой.
А уже после финиша Большунов на скорости врезался в Мяки и снес того с ног. Санкции последовали незамедлительно: Александра дисквалифицировали да один день от участия в соревнованиях, а результат российской команды, за которую помимо него выступали Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов, аннулировали. Финляндия, в свою очередь, наказание не получила.
Отметим, что по итогам гонки победу одержала сборная Норвегии. Следом расположились финны и вторая сборная России, изначально пришедшая к финишу четвертой.
Очевидно, что инцидент на лыжной трассе оставил неоднозначное впечатление. Одни, включая отца россиянина, Александра Большунова-старшего, заступились за отечественного лыжника и обвинили Мяки в провокации.

«Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это все на эмоциях было, я сына прекрасно понимаю, не страшно. Негодяи, типа он не видел. Мяки нагло убирал Сашу с лыжни и выгонял в рекламные щиты. На видео же видно, что Саша его первый не касался. Я, может, хлеще поступил бы. Высказываюсь всегда за чистую борьбу, но когда такое скотство происходит…

Помню в свое время, как Йоханнес Клэбо Сергея Устюгова нагло объехал раз, второй. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению. Он подошел извинился, все. Ругать его не буду, он уже взрослый и знает, кто в каком котле варится. Я на трассе езжу и тоже стараюсь ставить таких негодяев на место», — приводит слова Большунова-старшего РИА «Новости».
Поддержала коллегу по лыжному спорту и трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. В разговоре с ТАСС она заявила, что могла бы поступить так же.

«Я бы тоже палкой махнула на эмоциях. Хотя финн ни в чем не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Тактически все правильно сделал… Да и Большунова зря наказали. Ну махнул он на эмоциях, и что такого? А то, что он сбил его в финишном створе, так он мог объяснить, что не успел затормозить из-за большой скорости. Но я бы еще и палкой врезала. Как дала бы ему палкой по спине, чтоб не пересекал мне лыжню!»

Назвала «свинством» поступок представителя Финляндии и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе:

«Эпизод, когда Большунов якобы ударил палкой? Он сказал, что не собирался бить финна. Просто в снег, как часто делают со злости. То, что он после финиша въехал в толпу, где был финн — ясно, что специально. Конечно, это неспортивное поведение, однако я на стороне Александра. Финн поступил по-свински, по-другому не назвать. По лицу Мяки было видно, что он понимал, что нарушил правила… Он был испуган, ведь предполагал, что им тоже прилетит».

Однако были и те, кто осудили россиянина за вспыльчивость. Так норвежский лыжник Эмиль Иверсен крайне жестко отреагировал на поступок Александра Большунова, заметив, что он мог бы ответить именитому лыжнику на агрессию.

«На месте финна я бы встал и ударил в ответ», — цитирует Иверсена портал VG.

Осудил представителя России и главный тренер сборной Норвегии Эйрик Носсум, призвавший не превращать зимний вид спорта в смешанные единоборства.

«Абсолютно шокирован поведением Большунова. Это лыжные гонки, а не ММА. Я такого в лыжах вообще ни разу в жизни не видел! Верю, что больше никогда и не увижу. Подобная атака на соперника должна иметь последствия. Надеюсь, федерация лыж примет решение», — передает слова специалиста NRK.

* * *
Что же касается главных участников инцидента, то Большунов пока никак не прокомментировал случившееся, тогда как Йони Мяки заявил, что не нарушал правила на финише..
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Лыжный спорт , Видео , Статьи , Сергей Устюгов , Эмиль Иверсен , Евгений Белов , Йоханнес Клэбо , Елена Вяльбе , Алексей Червоткин , Александр Большунов , Денис Спицов , СБОРНАЯ РОССИИ , Газета.Ru , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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