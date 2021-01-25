Призер Олимпиады Петухов заступился за Большунова после скандала

"Саша — мужчина, он поступил правильно. Главное, чтобы он психологически всё это переборол и шел дальше к своим победам. Юрий Викторович Бородавко — опытный тренер, думаю, они с Большуновым сядут и все разберут. Плюс, что это все происходит на КМ, а к чемпионату мира будут сделаны поправки, все должно быть хорошо", — заявил он в интервью "Известиям".