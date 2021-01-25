Призер Олимпиады Петухов заступился за Большунова после скандала

Бронзовый призер Олимпиады-2010 в командном спринте Алексей Петухов прокомментировал скандальный эпизод на этапе Кубка мира в Лахти с участием Александра Большунова.
По мнению Петухова, российскому лыжнику необходимо пережить произошедшее и сконцентрироваться на новых стартах.
"Саша — мужчина, он поступил правильно. Главное, чтобы он психологически всё это переборол и шел дальше к своим победам. Юрий Викторович Бородавко — опытный тренер, думаю, они с Большуновым сядут и все разберут. Плюс, что это все происходит на КМ, а к чемпионату мира будут сделаны поправки, все должно быть хорошо", — заявил он в интервью "Известиям".
Победу в воскресной эстафете на этапе КМ одержала сборная Норвегии, второе место заняла команда Финляндии. Первая команда сборной России заняла третье место, однако после финиша Большунов врезался в финского лыжника Йони Маки, который перед этим перекрыл ему траекторию движения, после чего жюри решило дисквалифицировать Большунова и лишило его команду бронзы. Вторая команда российской сборной, финишировавшая четвертой, поднялась на третью строчку.