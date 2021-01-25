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«Ребята, угомонитесь уже!» Губерниев призвал не вредить российским лыжам и Большунову 

Чемпионат.com 1 час назад
Губерниев наконец-то дождался больших успехов от сборной России по биатлону, которая выиграла два золота и бронзу на этапе Кубка мира в Антхольце. Дмитрий выплеснул все эмоции в эфире, поэтому в традиционной рубрике «Вы уху ели?!» известный комментатор уже на холодную голову объяснил, какие проблемы есть ещё у российского биатлона.
А ещё жёстко отозвался о поступке лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова и о тех, кто поддержал скандальные действия нашего чемпиона.

«Шашилов и Каминский — креатуры Драчёва»

«Сейчас нет смысла рассуждать, был ли это наш пик в Антхольце и не провалимся ли мы на чемпионате мира. Если вдруг провалимся, то это будет означать лишь то, что подготовка была проведена неверно. Но я доверяю тренерам. Кстати, хочу сказать, что Шашилов и Каминский — это креатуры Владимира Драчёва. Давайте не будем об этом забывать. Сейчас мы видим абсолютно спокойную работу. Даже когда не было медалей, команда работала абсолютно спокойно. Тренеры знали, что делали, никто сильно не нервничал. Хотя ситуация раздувалась журналистами и мной, в частности. Но команде это не помешало.
Биатлон в России становится очень стрессоустойчивым, и это очень здорово. Я даже боюсь представить, какие были рейтинги у воскресных гонок. Мы бьём все рекорды. Это абсолютная правда. Я убеждён, что без золота мы не уедем с чемпионата мира. Должны завоевать две-три медали. Думаю, что могут подтянуть кого-то из молодёжи, потому что воздухом чемпионата мира уже нужно дышать. Сразу вспоминаются фамилии Шевченко и Гореева. И вообще, при прочих равных условиях надо отдавать предпочтение молодёжи.
Например, если Гараничев неудачно выступит на чемпионате Европы, то какой смысл вести его на чемпионат мира? Лучше уж тогда взять Карима Халили, если, конечно, он сам не провалится на Европе. Думаю, что состав эстафетных четвёрок уже сформирован, но запас всё равно должен быть. Пока всё надёжно, но нужно сильно работать».

«Резерв мужской сборной огорчает»

«У Мироновой средний прогресс в стрельбе составляет 10 процентов в этом году. И это ещё не предел. Светлана — типичный пример того, как человека выкатывают долго и планомерно. В целом резерв женской команды меня радует, а вот резерв мужской огорчает. У них нет своей Акимовой, которую привезли на Кубок мира, и она сразу дала результат в эстафете. Конечно, есть молодые и талантливые Халили и Серохвостов, но они пока уступают тем, кто бегает уровнем выше.
Мужчинам ещё не хватает психологической устойчивости. Мне очень симпатичен Матвей Елисеев, но его не хватает даже на один этап Кубка мира. Непонятно, как он будет закрывать даже половину программы чемпионата мира. Две эстафеты, связка спринт-пасьют, масс-старт — это уже как минимум пять гонок, даже если он пропустит индивидуальную. Хватит ли у него запаса на это, большой вопрос. И опять же скажу, что преференции по самоподготовке должны быть только у тех спортсменов, которые выиграли личные медали на чемпионате мира.
Тренеры отлично сработали в Антхольце. Вообще успех спортсмена — это успех тренера. Спортсмены, кстати, об этом часто забывают. Даже с учётом того, что Елисеев продолжает готовиться по своей программе, есть люди, которые ему помогают в чём-то, пристреливают его. Есть сервис-бригада в конце концов».

«В лыжах — скандалы, в биатлоне — победы»

«Хочу сказать, что лыжи с биатлоном поменялись местами. В лыжах — скандалы, слабая работа сервиса, дисквалификация. А в биатлоне побед стало больше. Я хочу тут поддержать Александра Большунова и сказать, что он всех победит всё равно. Но одновременно хочу возмутиться теми, кто считает, что нужно добивать палками и давать по морде. Хочется сказать: «Ребята, угомонитесь вы уже!» Вы вредите российскому спорту, лыжам и Большунову. Я говорю про его окружение и про наших безголовых чемпионов, которые призывают чёрт знает к чему.
Я не знаю, единичный ли это срыв у него или нет. Мы понимаем, что Большунов неправ. Да, финн подрезал его. Нас многие подрезают. Давайте лучше будем как Непряева, от которой соперники отскакивают на дистанции. Она действует на грани. Точно также надо и всем остальным. После драки кулаками не машут. Тот же Фуркад последние годы так неизменно действовал.
Это нормально для контактной борьбы на грани фола, мы должны этому учиться. Норвежцы чувствуют в себе силу. Есть ощущение, что Норвегия стеной станет в контактных гонках, чтобы не пускать Большунова. А вот встанет ли Россия стеной за Большунова, я не уверен.
Конечно, я поеду на чемпионат мира по лыжным гонкам и буду всеми силами поддерживать нашу сборную в любом случае. Другое дело, что когда люди так выходят из себя, это один из признаков слабости. Посмотрите, Большунов после финиша ни с кем не общался. Я ему хочу пожелать душевных сил, физические то у него есть. Он одержит ещё не одну победу, не сомневаюсь в этом. Но мне бы очень не хотелось, чтобы пик российской формы пришёлся на восемь человек в десятке на «Тур де Ски». В конце хочу лишь сказать, что могу допустить то, что биатлонный чемпионат мира по количеству золота будет стоять вровень с лыжным для сборной России. Это, конечно, не факт, но такое возможно».
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Комментарии 6
Лыжный спорт , Видео , Владимир Драчев , Матвей Елисеев , Александр Большунов , СБОРНАЯ РОССИИ
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