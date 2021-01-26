"Конечно, я сожалею, понимаю, что то, что я сделал после финиша, было неправильно, сожалею об этом и не буду так делать в будущем, — сказал Большунов. — Когда я пересек финишную черту, хотел поговорить с Мяки о том, что произошло до финиша, почему он так поступил. Лыжи были очень быстрыми, и когда я попытался остановиться, крепления сломались, я не планировал его сбивать, просто хотел поговорить с ним. Не думаю, что Мяки вел честную борьбу, он сознательно заблокировал меня, я до сих пор так считаю, с решением жюри [о дисквалификации] согласен, я поступил неправильно, но с другой стороны — не понимаю, почему финн не был дисквалифицирован за то, что он сделал до финиша".