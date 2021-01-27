Большунов бежал заключительный этап эстафеты в первой сборной России . На финиш он вышел вместе с финским лыжником Йони Мяки. Финн подрезал Александра, из-за чего россиянин сначала замахнулся на него палкой во время гонки, а после финиша врезался в Мяки.

«Первым нарушил правила именно финн. Саша должен запомнить раз и навсегда — лучше раньше, чем позже. Это большой спорт, от этого никуда не деться. У него был шанс отыскать позицию, которая была бы для него выигрышной. А он допустил, что его зажали к ограждению, и деваться было некуда.

У меня бывали подобные случаи, я одному нос разбил. Натура у меня такая, я не прощаю таких вещей.

Считаю, что Саша не прав, что после гонки толкнул. Надо было спокойно подать протест после гонки. Все время обижают нас, заранее надо думать. К нам всегда предвзято относятся, нужно это предусматривать.

Я бы никогда не извинился. Надо было рассудить по-человечески и подать на эту комиссию в суд. Финн явно два раза по лыжам стукнул, когда Саша к нему уже приближался.

Этих товарищей, которые заставили нас извиняться, я бы их убрал, чтобы они никогда не решали такие вопросы. Все сыграли в одну калитку», — сказал Тихонов.