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Олимпиада-2020

Роглич стал победителем «Вуэльты» в третий раз подряд

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Словенец Примож Роглич, представляющий команду Jumbo-Visma, стал победителем веломногодневки «Вуэльта Испании».

Словенский велогонщик одержал победу на заключительном, 21-м этапе многодневки — индивидуальную гонку с раздельного старта на 33,8 км.

В общем зачёте Роглич более чем на четыре минуты опередил испанца Энрике Маса (Movistar). Третьим стал австралиец Джек Хэйг (Bahrain — Victorious).

Россиянин Павел Сиваков, представляющий команду INEOS Grenadiers, завершил многодневку с 35-м результатом.

Ранее Власов досрочно завершил выступление на «Вуэльте».

Лыжный спорт,Павел Сиваков,
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