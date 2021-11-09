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Участница юношеских Олимпийских игр велогонщица Текесте погибла в ДТП

ТАСС
1 час назад

Велогонщица из Эритреи Десиет Кидане Текесте погибла в возрасте 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Как сообщает газета Daily Mail, спортсменка попала в смертельное ДТП во время во время тренировки. UCI выразил соболезнования в связи со случившимся происшествием.

"Десиет с ее улыбкой, добротой, уважением к сопернику и спортивным рвением была талантливой, и мы будем скучать по ней. Наши мысли с ее семьей, друзьями, товарищами по команде и тренерами", - говорится в сообщении.

Текесте победила на юниорском чемпионате Африки в 2018 году, а также была участницей летних юношеских Олимпийских игр того же года, где заняла 11-е место в шоссейной гонке, которая проходила в рамках командных соревнований.

Лыжный спорт,
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