Участница юношеских Олимпийских игр велогонщица Текесте погибла в ДТП

Велогонщица из Эритреи Десиет Кидане Текесте погибла в возрасте 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).
Как сообщает газета Daily Mail, спортсменка попала в смертельное ДТП во время во время тренировки. UCI выразил соболезнования в связи со случившимся происшествием.
"Десиет с ее улыбкой, добротой, уважением к сопернику и спортивным рвением была талантливой, и мы будем скучать по ней. Наши мысли с ее семьей, друзьями, товарищами по команде и тренерами", - говорится в сообщении.
Текесте победила на юниорском чемпионате Африки в 2018 году, а также была участницей летних юношеских Олимпийских игр того же года, где заняла 11-е место в шоссейной гонке, которая проходила в рамках командных соревнований.