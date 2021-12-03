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51 минуту назад

Губерниев: неужели наших лыжниц настигла биатлонная печаль?

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на неудачное выступление российских лыжниц в спринте на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Квалификацию успешно преодолели лишь две российские лыжницы. Христина Мацокина показала 18-й результат, а Татьяна Сорина — 26-й.

Губерниев: наших лыжниц настигла биатлонная печаль?
Фото:  Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

«Очень слабо выступают наши лыжницы в спринте…. Неужели их настигла биатлонная печаль? Ждём мужчин и верим!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Россиянки Юлия Ступак (31-я), Вероника Степанова (40), Наталья Непряева (41), Анна Грухвина (58) и Лилия Васильева (59) не смогли выйти в следующую стадию соревнований. Они завершили выступление в спринте.

Напомним, российские биатлонисты в новом сезоне ещё ни разу не поднимались на пьедестал.

Лыжный спорт,Татьяна Сорина,Юлия Ступак,Вероника Степанова,Наталья Непряева,Лилия Васильева,Дмитрий Губерниев,
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