Российские лыжницы впервые с 2004 года выиграли эстафету Кубка мира

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету Кубка мира впервые за семнадцать лет. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России.

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Сегодня в Лиллехаммере (Норвегия) завершился второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в эстафете 4х7.5 км, 4х5 км.

Среди женщин победила команда России. В составе сборной выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Наши девушки показали результат в 54 минуты и 40,6 секунды.

Второе место у Швеции (Рибом, Карлссон, Андерсен, Олссон) +1.1 секунды, третье место у Норвегии (Венг, Венг, Йохауг, Фоссесхольм) +1.2 секунды.

Последний раз женская сборная России выигрывала эстафету 17 лет назад на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме в Италии.