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1 час назад

Российские лыжницы впервые с 2004 года выиграли эстафету Кубка мира

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету Кубка мира впервые за семнадцать лет. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России.

Российские лыжницы впервые с 2004 года выиграли эстафету Кубка мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня в Лиллехаммере (Норвегия) завершился второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в эстафете 4х7.5 км, 4х5 км.

Среди женщин победила команда России. В составе сборной выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Наши девушки показали результат в 54 минуты и 40,6 секунды.

Второе место у Швеции (Рибом, Карлссон, Андерсен, Олссон) +1.1 секунды, третье место у Норвегии (Венг, Венг, Йохауг, Фоссесхольм) +1.2 секунды.

Последний раз женская сборная России выигрывала эстафету 17 лет назад на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме в Италии.

«Какие могут быть эмоции после такой победы, только радость за наших девчонок. Мы наконец-то победили в Норвегии норвежек и шведок… В России сегодня должен быть праздник», - заявил помощник старшего тренера сборной Сергей Турышев.

Лыжный спорт,Татьяна Сорина,Юлия Ступак,Вероника Степанова,Наталья Непряева,Сергей Турышев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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