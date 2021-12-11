Легков поделился информацией о состоянии Большунова

Мы очень надеемся, что он поправится как можно быстрее. Не думаю, что он здесь выступит в разделке. Хотя Александра хотели спустить с гор, но решили, что не будут, поскольку сам он против. Александр говорит: «Я останусь здесь и буду тренироваться». На самом деле Давос — очень хорошее место, и все спортсмены его любят», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».