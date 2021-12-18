Провал Большунова на этапе Кубка мира объяснили

Ничего не происходит с Большуновым. Вероятно, он просто не приспособился к трассе, просто не повезло. Видно, что у него нормальное состояние. Ему просто надо набирать. Сами знаете, как он зашёл в сезон. Здесь трасса очень специфичная — структура снега, рельеф. Думаю, что если он был бы 30-м, то в финальных стартах всё было бы по-другому, — сказал Крякин.