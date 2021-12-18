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2 часа назад

Российские лыжники остались без медалей в спринте Кубка мира

Российский лыжник Глеб Ретивых остался без медали в индивидуальном спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Российские лыжники остались без медалей в спринте Кубка мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен занял шестое место, пройдя дистанцию за две минуты и 19,88 секунды. Победителем стал норвежец Ховард Сулос Таугбель, преодолевший расстояние на две минуты и 15,2 секунды. На втором месте расположился итальянец Федерико Пеллегрино. Третье место занял француз Люка Шанава.

Лидер сборной России Александр Большунов провалил гонку, не сумев преодолеть квалификацию. Еще один россиянин Александр Терентьев также не смог выйти в финал спринта.

19 декабря в рамках этапа Кубка мира состоятся командные спринты. Финалы начнутся в 14:00 по московскому времени.

Лыжный спорт,Федерико Пеллегрино,Глеб Ретивых,Александр Большунов,Александр Терентьев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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