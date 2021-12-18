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3 часа назад

Российские лыжники впервые за последние 4 гонки Кубка мира остались без медалей

Представители мужской сборной России по лыжным гонкам впервые за последние четыре гонки на этапах Кубка мира остались без медалей. Сегодня в немецком Дрездене прошел индивидуальный спринт свободным стилем. По его итогу лучшим из россиян стал Глеб Ретивых, он расположился на шестой позиции. На стадии полуфинальных забегов выбыл еще один представитель России Александр Терентьев. Денис Филимонов, Федор Назаров и Александр Большунов не прошли квалификацию. Последний раз российские лыжники оставались без медалей на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере также в индивидуальном спринте свободны стилем. 19 декабря состоится командный спринт свободным стилем. Эта гонка станет последней на этом немецком этапе. Российский обладатель "Большого хрустального глобуса" Александр Большунов, который сегодня не смог квалифицироваться в спринтерскую гонку, в последнее время имеет нестабильные результаты. На этапе Кубка мира в швейцарском Давосе в индивидуальной гонке на 15 км он стал 12-м. Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что его беспокоит психологическое и физическое состояние российского лыжника.

Российские лыжники впервые за последние 4 гонки Кубка мира остались без медалей
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Лыжный спорт,Глеб Ретивых,Денис Филимонов,Александр Большунов,Дмитрий Губерниев,Александр Терентьев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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