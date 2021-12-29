Лыжница сборной России ответила Вяльбе

Лыжница российской сборной Вероника Степанова в своем Instagram отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в свой адрес.

«Звезда – это Ольга Бузова. А я в этом смысле никто, абсолютно согласна. И не стремлюсь», — написала Степанова.

Напомним, что Елена Вяльбе прокомментировала отсутствие спортсменки на стартовавшей лыжной многодневке «Тур де Ски».

«Не хотела бы из Степановой делать звезду. Она пока абсолютно никто», — заявила Вяльбе.

Лыжница пропускает «Тур де Ски» из-за отравления. Вяльбе также назвала ее проблемы со здоровьем непонятными и странными. Она считает, что пропуск соревнований для спортсменки будет лучшим решением.

Степанова дебютировала в составе сборной России на этапах Кубка мира в марте 2021 года. В декабре лыжница принесла женской эстафетной сборной золотую медаль, обогнав на финише представительниц Норвегии и Швеции. В общем зачете Кубка мира Степанова занимает 36-е место. Лучшая из россиянок — Наталья Непряева — располагается на 7-й позиции.

29 декабря на «Тур де Ски» стартует индивидуальная гонка классическим ходом у женщин. Начало в 15.30 по московскому времени.