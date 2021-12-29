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29 декабря

Вяльбе о российской лыжнице: она пока абсолютно никто

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о российской лыжнице Веронике Степановой.

Вяльбе о российской лыжнице: она пока абсолютно никто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не хотела бы из Степановой делать звезду. Она пока абсолютно никто. Да, она пробежала хорошо в эстафете, но это пока не говорит о том, что она лидер и что мы должны около нее плясать», — передает слова Вяльбе «РИА Новости».

5 декабря в Лиллехаммере в составе женской эстафетной гонки смешанным стилем Степанова стала обладателем золотой медали. Именно она бежала на последнем этапе и вырвала победу у норвежской и шведской лыжниц на последних метрах дистанции. Эта победа стала для россиянок первой, начиная с 2004 года.

В общем зачете Кубка мира Степанова занимает 36-е место. Лучшая из россиянок — Наталья Непряева — располагается на 7-й позиции.

Стартовавшую лыжную многодневку «Тур де Ски» 20-летняя лыжница пропустит из-за отравления.

29 декабря стартует индивидуальная гонка классическим ходом у женщин. Начало в 15.30 по московскому времени.

Вероника Степанова является активным пользователем Instagram, в котором она часто ярко выражает свое мнение.

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Лыжный спорт,Вероника Степанова,Наталья Непряева,Елена Вяльбе,РИА Новости,
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