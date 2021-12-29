Вяльбе о российской лыжнице: она пока абсолютно никто

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о российской лыжнице Веронике Степановой.
«Не хотела бы из Степановой делать звезду. Она пока абсолютно никто. Да, она пробежала хорошо в эстафете, но это пока не говорит о том, что она лидер и что мы должны около нее плясать», — передает слова Вяльбе «РИА Новости».
5 декабря в Лиллехаммере в составе женской эстафетной гонки смешанным стилем Степанова стала обладателем золотой медали. Именно она бежала на последнем этапе и вырвала победу у норвежской и шведской лыжниц на последних метрах дистанции. Эта победа стала для россиянок первой, начиная с 2004 года.
В общем зачете Кубка мира Степанова занимает 36-е место. Лучшая из россиянок — Наталья Непряева — располагается на 7-й позиции.
Стартовавшую лыжную многодневку «Тур де Ски» 20-летняя лыжница пропустит из-за отравления.
29 декабря стартует индивидуальная гонка классическим ходом у женщин. Начало в 15.30 по московскому времени.
Вероника Степанова является активным пользователем Instagram, в котором она часто ярко выражает свое мнение.