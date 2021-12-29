Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
29 декабря

Вероника Степанова отреагировала на слова Елены Вяльбе, заявившей, что она никто

Лыжница сборной России Вероника Степанова отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе заявила, что не хотела бы делать из Степановой звезду и «пока она никто».

Вероника Степанова отреагировала на слова Елены Вяльбе, заявившей, что она никто
Фото: ФЕДОРЕНКО ВЕРОНИКА, «ЧЕМПИОНАТ»ФЕДОРЕНКО ВЕРОНИКА, «ЧЕМПИОНАТ»

«Звезда – это Ольга Бузова. А я в этом смысле никто, абсолютно согласна. И не стремлюсь», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, вместо Вероники Степановой, которая отравилась перед стартом «Тур де Ски», в многодневке выступает Христина Мацокина. Гонка проходит с 28 декабря по 4 января 2022 года. Действующими победителями соревнований являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.

Последние новости
Лыжный спорт,Вероника Степанова,Джессика Диггинс,Елена Вяльбе,Александр Большунов,Ольга Бузова,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители