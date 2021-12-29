Большунов завоевал «серебро» на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов завоевал «серебро» в классической гонке на 15 км на первом этапе многодневки «Тур де Ски», пишет News.ru.

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«Золото» досталось финну Ийво Нисканену, который опередил россиянина на 19,3 секунды. Большунов прошел дистанцию за 35 минут 11 секунд. Третьим в гонке стал норвежец Пол Голберг.

В первой десятке финишировали еще двое россиян - Иван Якимушкин на пятом месте и Денис Спицов — на седьмом.