Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
29 декабря

Большунов завоевал «серебро» на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов завоевал «серебро» в классической гонке на 15 км на первом этапе многодневки «Тур де Ски», пишет News.ru.

Большунов завоевал «серебро» на «Тур де Ски»
Фото: EPAEPA

«Золото» досталось финну Ийво Нисканену, который опередил россиянина на 19,3 секунды. Большунов прошел дистанцию за 35 минут 11 секунд. Третьим в гонке стал норвежец Пол Голберг.

В первой десятке финишировали еще двое россиян - Иван Якимушкин на пятом месте и Денис Спицов — на седьмом.

В гонке также участвовали еще шесть российских спортсменов. Илья Семиков занял 12-е место, Алексей Червоткин — 14-е, Артем Мальцев — 16-е, Александр Терентьев — 19-е, Андрей Мельниченко — 28-е и Глеб Ретивых — 52-е.

Ранее россиянка Наталья Непряева стала третьей в гонке на 10 километров классическим стилем на этапе «Тур де Ски», пишет РИА Новости.

Лыжный спорт,Ийво Нисканен,Денис Спицов,Наталья Непряева,Илья Семиков,Алексей Червоткин,Пол Голберг,Глеб Ретивых,Александр Большунов,Артем Мальцев,Андрей Мельниченко,Александр Терентьев,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители