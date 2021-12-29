Большунов завоевал «серебро» на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов завоевал «серебро» в классической гонке на 15 км на первом этапе многодневки «Тур де Ски», пишет News.ru.
«Золото» досталось финну Ийво Нисканену, который опередил россиянина на 19,3 секунды. Большунов прошел дистанцию за 35 минут 11 секунд. Третьим в гонке стал норвежец Пол Голберг.
В первой десятке финишировали еще двое россиян - Иван Якимушкин на пятом месте и Денис Спицов — на седьмом.
В гонке также участвовали еще шесть российских спортсменов. Илья Семиков занял 12-е место, Алексей Червоткин — 14-е, Артем Мальцев — 16-е, Александр Терентьев — 19-е, Андрей Мельниченко — 28-е и Глеб Ретивых — 52-е.
Ранее россиянка Наталья Непряева стала третьей в гонке на 10 километров классическим стилем на этапе «Тур де Ски», пишет РИА Новости.