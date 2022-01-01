Терентьев обвинил норвежца Клебо в своём падении

«Я пошёл на спуск, на повороте Клебо пятками своих лыж дал мне по лыжам и срубил меня. Поговорить с ним? Да он сразу убежал. Никаких протестов не будет. В четвертьфинале мне швед палку выбил из лапки – такое редко, но бывает. Спасибо тем, кто дал мне палку достаточно быстро, я даже не успел заметить, кто это был», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».