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11 часов назад

Анфиса Резцова назвала Клебо редкостным любителем поныть

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала обвинения российского лыжника Александра Терентьева в адрес норвежца Йоханнеса Клебо после полуфинала классического спринта на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Анфиса Резцова: «Клебо — редкостный любитель поныть»
Фото: Legion-MediaLegion-Media

«Всё как всегда, я даже не удивлена. Как только Клебо чувствует, что может проиграть гонку, часто случаются подобные ситуации», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

По её словам, ей жаль Терентьева, однако подавать протест нет смысла. При этом Резцова считает, что россиянин всё правильно сказал о Клебо.

«Норвежец очень любит побеждать, а проигрывать совершенно не умеет. Это его отрицательное качество. Он отличный лыжник, безусловно. Но как человек — редкостный любитель поныть», — добавила Резцова.

Напомним, что Терентьев упал в полуфинале спринта, из-за чего не смог попасть в финал. А победу в итоге отпраздновал Клебо.

Ранее Терентьев обвинил Клебо в падении в полуфинале спринта «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Терентьев,
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