Клебо уверенно выиграл масс-старт на 3-м этапе «Тур де Ски»

В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт классическим стилем на 15 км в рамках третьего, заключительного этапа многодневки «Тур де Ски».
Уверенную победу в гонке одержал лидер общего зачёта, норвежец Йоханнес Клебо, он оторвался от всех соперников ещё за 3,5 километра до финиша. Второе место занял финн Ийво Нисканен, третье — россиянин Алексей Червоткин.
«Тур де Ски», III этап. Масс-старт, классический стиль, 15 км. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41.31,2 секунды
2. Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание +20,8
3. Алексей Червоткин (Россия) +23,7
4. Денис Спицов (Россия) +24,0
5. Александр Большунов (Россия) +27,9
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +40,1
9. Иван Якимушкин (Россия) +56,2
15. Илья Семиков (Россия) +1.25,2
16. Артём Мальцев (Россия) +1.33,9
26. Андрей Мельниченко (Россия) +2.14,9
32. Александр Терентьев (Россия) +2.51,1
39. Глеб Ретивых (Россия) +3.03,2.
Ранее ту же гонку на 10 км у женщин выиграла лидер общего зачёта, россиянка Наталья Непряева.
«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.