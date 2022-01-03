Клебо уверенно выиграл масс-старт на 3-м этапе «Тур де Ски»

В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт классическим стилем на 15 км в рамках третьего, заключительного этапа многодневки «Тур де Ски».

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Уверенную победу в гонке одержал лидер общего зачёта, норвежец Йоханнес Клебо, он оторвался от всех соперников ещё за 3,5 километра до финиша. Второе место занял финн Ийво Нисканен, третье — россиянин Алексей Червоткин.

«Тур де Ски», III этап. Масс-старт, классический стиль, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41.31,2 секунды

2. Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание +20,8

6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +40,1

9. Иван Якимушкин (Россия) +56,2

Ранее ту же гонку на 10 км у женщин выиграла лидер общего зачёта, россиянка Наталья Непряева.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.