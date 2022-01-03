Клебо высказался о соперничестве с Большуновым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о своем лидерстве в общем зачете Кубка мира после победы в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

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«Чувствую, что прибавляю, физическая форма стала намного лучше. Будет здорово вернуться домой и перезарядиться пере

Отрыв от Большунова две минуты? Если все сойдется, то эти минуты быстро отыгрываются. Нужно хорошо подготовиться к завтрашней гонке", — цитирует Клебо NRK.