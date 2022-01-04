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3 часа назад

Норвежские СМИ: Большунову не удалось угнаться за Клебо, русского уложили спать

Норвежское издание Nettavisen опубликовало материал, посвящённый победе норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в масс-старте на многодневке «Тур де Ски».

Победу Клебо над Большуновым описали фразой «русского уложили спать»
Фото: ©Federico Modica/NordicFocus/Getty Images©Federico Modica/NordicFocus/Getty Images

«Одним из тех, кому не удалось угнаться за Клебо, стал его соперник из России Александр Большунов. Похоже, русского уложили спать», — говорится в материале.

В статье также отметили, что занявший пятое место по итогам старта Большунов покинул стадион расстроенный и не стал давать интервью.

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«Тур де Ски» завершится 4 января в итальянском Валь-ди-Фьемме гонкой на 10 км. Общее отставание Большунова от Клебо составляет 2 минуты.

Ранее Клебо допустил, что Большунов может отыграть отрыв от него на «Тур де Ски».

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
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