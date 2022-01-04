Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
3 часа назад

Этап Кубка мира по лыжам во Франции отменен из-за коронавируса

Отменен этап Кубка мира в французском Ле Рус, который должен был состояться с 14 по 16 января. Об этом сообщает Международная федерация лыжных гонок.

Этап Кубка мира по лыжам во Франции отменили из-за коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Организаторы заявили, что несмотря на все усилия властей Франции и новые ограничения, они не могут гарантировать безопасность спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей. Таким образом, до Олимпийских игр — 2022 в программе Кубка мира остался только один этап, который должен пройти 22-23 января в словенской Планице. В программе классический спринт и скиатлон.

На данный момент, женская сборная Швеции с 2623 очками сохраняет лидерство в Кубке наций. На втором месте идет команда Норвегии (2250). Российские лыжницы, благодаря успешному выступлению на "Тур де Ски" вышли на третье место (1785). У мужчин сборная Норвегии продолжает возглавлять зачет Кубка наций с 3374 очками.

На втором месте российская команда (2697), третье место занимает сборная Франции (1148). Ранее сообщалось, что Большунов не сумел догнать Клебо и стал вторым в общем зачете "Тур де Ски".

Последние новости
Лыжный спорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители