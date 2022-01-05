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2 часа назад

Награждение российской лыжницы на «Тур де Ски» удивило зрителей

Зрителей удивила церемония награждения российской лыжницы Натальи Непряевой, выигравшей гонку «Тур де Ски». Наталья заняла пьедестал при поднятии флага России и исполнении гимна. Это произошло несмотря на санкции против российского спорта, сообщает издание «Чемпионат».

Награждение российской лыжницы на «Тур де Ски» удивило зрителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В декабре 2020 года Международный арбитражный суд вынес решение о санкциях против российских спортсменов. С момента вердикта они выступают на Олимпиадах и чемпионатах мира исключительно в нейтральном статусе, без гимна и флага.

Эксперты разъяснили, что «Тур де Ски», как и этапы Кубка мира – это коммерческие старты, которые не обладают статусом официальных международных соревнований. Поэтому у зрителей была возможность увидеть российский флаг и услышать гимн.

Накануне Наталья Непряева победила в заключительном этапе многодневной гонки «Тур де Ски».

В финальном забеге в итальянском городе Валь-ди-Фьемме спортсменка стала четвертой, но осталась лидером общего зачета. Последнюю дистанцию протяженностью 10 километров Непряева преодолела за 36 минут 13,5 секунды.

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