Награждение российской лыжницы на «Тур де Ски» удивило зрителей

Зрителей удивила церемония награждения российской лыжницы Натальи Непряевой, выигравшей гонку «Тур де Ски». Наталья заняла пьедестал при поднятии флага России и исполнении гимна. Это произошло несмотря на санкции против российского спорта, сообщает издание «Чемпионат».

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В декабре 2020 года Международный арбитражный суд вынес решение о санкциях против российских спортсменов. С момента вердикта они выступают на Олимпиадах и чемпионатах мира исключительно в нейтральном статусе, без гимна и флага.

Эксперты разъяснили, что «Тур де Ски», как и этапы Кубка мира – это коммерческие старты, которые не обладают статусом официальных международных соревнований. Поэтому у зрителей была возможность увидеть российский флаг и услышать гимн.

Накануне Наталья Непряева победила в заключительном этапе многодневной гонки «Тур де Ски».