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2 часа назад

Сноубордист Логинов выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира в Швейцарии

Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал первым в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле.

Сноубордист Логинов взял золото в Швейцарии
Фото: ТАССТАСС

Россиянин показал результат 1 минута 14,66 секунды. Вторым стал Штефан Баумейстер из Германии (1.14,86), третьим - Ли Сан Хо из Южной Кореи (1.14,00).

Логинову 21 год, он является трехкратным чемпионом мира (параллельный гигантский слалом и параллельный слалом в 2019-м, параллельный гигантский слалом в 2021-м). На чемпионате мира - 2019 в Солт-Лейк-Сити (США) Логинов в возрасте 19 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома и первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на мировых первенствах.

Лыжный спорт,Дмитрий Логинов,
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