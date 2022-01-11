Белорусских лыжниц не пустили на Олимпиаду за связь с оппозицией

Белорусские лыжницы Дарья Долидович и Светлана Андриюк пожаловались, что власти страны не пускают их на зимние Олимпийские игры в Пекине из-за того, что они якобы поддерживают оппозицию. Об этом пишет агентство Reuters.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам спортсменок, спортивные чиновники лишили их возможности выступать в квалификационных соревнованиях, деактивировав коды FIS, а также поехать на Игры-2022.

«Они [спортивные чиновники] дословно обвинили меня в том, что я поддерживаю оппозицию», - рассказала изданию Андриюк.

Она отметила, что больше не хочет жить в Белоруссии, и намерена уехать в Польшу.

«Я не сделала ничего, что могло бы оправдать дисквалификацию и деактивацию моего кода FIS», - подчеркнула Долидович, высказав мнение, что ее преследуют из-за политических взглядов отца.

Ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская запросила политическое убежище в Польше после конфликта с руководством сборной страны. Тимановская отказалась выступать на летней Олимпиаде в Токио в 2021 гду в эстафете 4х400 метров, куда ее направили после того, как двух других легкоатлеток из Белоруссии отстранили из-за недостаточных допинг-проб. Сама Тимановская должна была выступить на дистанции 100 и 200 метров.