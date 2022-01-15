Российские лыжники выиграли золото на Кубке мира в Рупольдинге

Мужская сборная России по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает РИА «Новости».
В составе россиян выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Сборная прошла дистанцию 4х7,5 километра за один час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Судьба первого места решилась у самого финиша. Максим Цветков смог удержать лидерство и обошел немца Филиппа Наврата на 7 секунд.
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