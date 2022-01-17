Крамер оценил шансы Устюгова на Олимпийских играх — 2022

«Рад, что Устюгов вернулся на свой уровень. Он был хорош в нескольких гонках в начале сезона – как в Руке, так и в обеих гонках в Давосе. Он решил пропустить «Тур де Ски», но он здоров и много тренировался, поэтому я уверен, что у него очень хорошие шансы на Олимпиаде», — приводит слова Крамера телеграм-канал «Радиолыжи». Интервью со специалистом сегодня вышло на норвежском сайте Langrenn.