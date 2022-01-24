Большунов рассказал о побеге из больницы ради Олимпиады-2018

«Перед прошлой Олимпиадой я заболел и смог выписаться из больницы лишь 27 января. Да и то с небольшим скандалом, меня еще не хотели отпускать. Сбежал ли оттуда? Пришлось, поскольку чувствовал, что уже пора. Понимал, что если не сейчас, то потом уже будет поздно. Были условия, что если ты уедешь из больницы и заболеешь, то вся ответственность на тебе. Конечно, я пошел на этот риск, поскольку вариантов не было», — сказал Большунов.