Большунов рассказал о побеге из больницы ради Олимпиады-2018

Лыжник Александр Большунов в эфире «Матч ТВ» поделился историей своего побега из больницы ради участия в Олимпиаде в 2018 году. Его слова приводит «Чемпионат»».
«Перед прошлой Олимпиадой я заболел и смог выписаться из больницы лишь 27 января. Да и то с небольшим скандалом, меня еще не хотели отпускать. Сбежал ли оттуда? Пришлось, поскольку чувствовал, что уже пора. Понимал, что если не сейчас, то потом уже будет поздно. Были условия, что если ты уедешь из больницы и заболеешь, то вся ответственность на тебе. Конечно, я пошел на этот риск, поскольку вариантов не было», — сказал Большунов.
Лыжник должен был пропустить из-за болезни две гонки и приехать на Олимпиаду лишь спустя шесть дней после ее начала. В результате своего решения Большунов смог принять участие в спринте и финишировал третьим, завоевав первую медаль на играх.
На Олимпиаду-2022 в Пекине спортсмен также отправиться, его включили в состав сборной России. Игры пройдут с 5 по 20 февраля.