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1 час назад

Организаторы ОИ-2022 исковеркали имена российских лыжников, прилетевших в Пекин

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала забавные фото из пекинского аэропорта, куда лыжная национальная команда прилетела утром 20 января.

Организаторы ОИ-2022 исковеркали имена российских лыжников
Фото: InstagramInstagram

Встречавшие российскую делегацию члены оргкомитета перепутали имена россиян.

«Просто прочтите наши имена. У Ивана Якимушкина резко сузились глаза. Да простит меня Серега (о Сергее Устюгове)», — подписала фото в Instagram Ступак.

Также на фото присутствует чемпионка «Тур де Ски – 2022» Наталья Непряева.

Первые российские олимпийцы прилетели в Пекин

Соревнования лыжников пройдут с 5 по 20 февраля в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

У женщин будут разыграны медали в дисциплинах 10 км классическим стилем, скиатлоне, масс-старте свободным стилем, эстафете, спринте свободным стилем и командном спринте.

В этом сезоне лыжница сборной России Наталья Непряева добилась исторического результата для страны. Она стала первой российской победительницей многодневного зачета «Тур де Ски».

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