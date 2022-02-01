Вяльбе рассказала о сложностях олимпийской трассы в Пекине

«Трассы находятся на большой высоте, почти 1800 м над уровнем моря. Хотя сообщают, что трасса очень сложная, а снег совсем не скользкий. Успех будет зависеть от смазчиков, и от функционального состояния спортсмена — сможет ли он терпеть, когда лыжи не едут», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».