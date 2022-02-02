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23 минуты назад

«Гонки на выживание»: тренер лыжников оценил трассу в Пекине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев поделился впечатлениями от олимпийской трассы после тренировочного заезда. Как сообщает «Матч ТВ», на ней достаточно тяжелый рельеф.

«Гонки на выживание»: тренер лыжников оценил трассу в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Добавляет тяжести скольжение лыж. За полтора часа мы проехали 23 километра, устали так, будто проехали 40 или 50. Скольжение очень тугое. Вчера катались классикой, сегодня коньком. Гонки будут на выносливость, на выживание», — сказал он.

Напомним, что ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский пожаловался на холод на олимпийской трассе в Пекине. В первую очередь проблема касается рук, что плохо для биатлониста и даже толстые перчатки не являются выходом, поскольку спортсмен потеряет «чувствительность при стрельбе».

При этом из-за холода тренировки в Китае отменять не стали. Специалист подчеркнул, что «мороз — нормальная погода» для русских.

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