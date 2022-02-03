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55 минут назад

Тренер сборной России раскрыл способ стать миллионером в лыжных гонках

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, во сколько обходится подготовка спортсмена, претендующего на медаль Олимпийских игр и объяснил, как стать миллионером в этом виде спорта. Как сообщает Daily Skier, он заявил, что чтобы иметь реальные шансы на золото Олимпиады, у спортсмена с юных лет должен быть генетический талант и правильный режим тренировок.

Тренер сборной России раскрыл способ стать миллионером в лыжных гонках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, бюджет затрат на одного лыжника на один сезон — около 150 тыс. евро, тогда как цена оттачивания мастерства поднимается минимум до 200 тыс. евро за сезон. За олимпийский цикл на одного спортсмену требуется не менее 600-700 тыс. евро.

«Сюда включаются: тренеры, физиотерапевт, врач, тренировочные сборы, переезды. Лыжи, обувь и палки на таком уровне почти всегда предоставляют спонсоры. Эти расходы не считаем», — заявил Крамер, добавив, что «лучшие места для тренировок, лучшие специалисты и лучшая экипировка стоят денег».

Тренер добавил, что в лыжных гонках можно стать миллионером только стабильно побеждая. По его словам, в этом виде спорта их всего несколько.

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