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Олимпиада-2022
2 часа назад

Американский журналист, спросивший Большунова о допинге, ответил на резкую критику

Чемпионат.com

Американский журналист Натаниэль Херц ответил на критику в свой адрес после вопроса о допинге, который он адресовал российскому лыжнику Александру Большунову.

«Я бы хотел пояснить, что мой вопрос Большунову был не таким — принимали ли вы допинг? Я сказал: «Мне кажется, что в США есть люди, которые видят ваши результаты и держат в уме, что у сборной России была допинговая история. Сегодня вы доминировали. Вы даже не выступаете здесь за Россию, потому что название страны на Олимпиаде запрещено из-за мошенничества. Если в США есть люди, у которых есть такие сомнения, что бы вы могли им сказать, чтобы они поняли, почему вы так выступаете?» Вот что я сказал.

Парень только что выиграл золотую медаль на Олимпиаде. И у меня вовсе нет никакого негатива к нему. Его будут обожествлять в России, он ответит на трудный вопрос — и всё закончится, если, конечно, его не поймают на допинге. Я знаю, что у людей возникают сомнения, и он мог по-разному ответить. Его ответ был решительным, в таком духе: «Это гнилой вопрос, мне неприятно на него отвечать, и я не должен на него отвечать. Мы чистые, приходите на наши тренировки».

Мне ответ показался убедительным. Я получил множество вопросов от медиа, а это всегда опасная территория. Куча россиян задают вопросы в духе «Вы ненавидите Владимира Путина?», «Вы работаете на американское правительство?» и так далее. И мне приходят сообщения в «Инстаграме» со средним пальцем. Ничего страшного в этом не вижу. Но если я не спущусь завтра, проверьте мою комнату в отеле», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.

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