Терентьев и Мальцев вышли в финал лыжного спринта на ОИ-2022, Устюгов выбыл

Терентьев стал победителем своего полуфинала, Мальцев показал четвёртое время, однако прошёл в финал как лаки-лузер, показав лучшее время, чем спортсмены, занявшие третье и четвёртое места в первом полуфинале, в числе которых был и ещё один россиянин, Сергей Устюгов.