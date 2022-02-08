Терентьев и Мальцев вышли в финал лыжного спринта на ОИ-2022, Устюгов выбыл

Российские лыжники Александр Терентьев и Артём Мальцев сумели выйти в финал спринта вольным стилем на Олимпийских играх — 2022.
Терентьев стал победителем своего полуфинала, Мальцев показал четвёртое время, однако прошёл в финал как лаки-лузер, показав лучшее время, чем спортсмены, занявшие третье и четвёртое места в первом полуфинале, в числе которых был и ещё один россиянин, Сергей Устюгов.
Финал мужского спринта вольным стилем пройдёт в 15:11 мск.
Ранее сообщалось, что Терентьев и Мальцев пробились в полуфинал спринта на ОИ-2022.