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Олимпиада-2022
1 час назад

Терентьев и Мальцев вышли в финал лыжного спринта на ОИ-2022, Устюгов выбыл

RT на русскомиещё 1

Российские лыжники Александр Терентьев и Артём Мальцев сумели выйти в финал спринта вольным стилем на Олимпийских играх — 2022.

Терентьев стал победителем своего полуфинала, Мальцев показал четвёртое время, однако прошёл в финал как лаки-лузер, показав лучшее время, чем спортсмены, занявшие третье и четвёртое места в первом полуфинале, в числе которых был и ещё один россиянин, Сергей Устюгов.

Финал мужского спринта вольным стилем пройдёт в 15:11 мск.

Ранее сообщалось, что Терентьев и Мальцев пробились в полуфинал спринта на ОИ-2022.

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