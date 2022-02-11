Лыжник Большунов завоевал вторую медаль на Олимпиаде

Тюменский лыжник Александр Большунов принес российской сборной на олимпиаде в Пекине еще одну медаль. Он взял серебро на классическом спринте в 15 км.

«Александр Большунов — серебряный призер Олимпийских игр. Спасибо, Саша! Боролся до конца», — передает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале.

Победителем гонки стал финский спортсмен Ииво Нисканен. Он прошел дистанцию за 37 минут и 54,8 секунды. Большунов отстал от финна на 23,2 секунды. Бронзу взял спортсмен из сборной Норвегии Йоханнес Клэбо. Его отставание от победителя составило 37,5 секунды.

Ранее Большунов принес сборной Олимпийского комитета РФ первую золотую медаль. Он стал победителем в скиатлоне. Для Большунова эта медаль стала первым золотом в карьере, сообщает телеканал 360. Российский лыжник оторвался от Нисканена более чем на две минуты. Спортсмен из Финляндии занял третье место. Серебро взял россиянин Денис Спицов, представляющий Тюменскую область. Президент РФ Владимир Путин поздравил Большунова с победой.