У олимпийской сборной вырисовывается очень перспективная мужская эстафета

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов сегодня взял серебро разделки на 15 км на Олимпиаде-2022.

Фото: ЕРА / VOSTOCK-Photo ЕРА / VOSTOCK-Photo

Спорный день: с одной стороны, Болле второй раз подряд натянул нос Йоханнесу Клебо, своему главному оппоненту. В обеих дистанционных гонках Олимпиады Клебо бит с явным преимуществом. Причем как раз 15-килотметровка была отличным шансом для норвежца. Это его любимая неспринтерская дистанция, и он неоднократно показывал отличные результаты в разделках Кубка мира последних лет.

Видео дня

С другой стороны... Опять этот старина Нисканен. Лучший классист мира в очередной раз утащил у Большунова олимпийское золото. Умение финна подводиться к главным стартам надо изучать под микроскопом. Вот уж действительно мастер одного касания. Именно когда нужно, Ийво выдает гонки жизни и громит намного более молодых соперников с большими отрывами.

Кстати, это вообще Олимпиада огромных отрывов. Те, кто справился с тяжелой акклиматизацией и избежал ковидного карантина просто уничтожают оппонентов. Неспортивно, честно говоря. Очень сомнительный турнир мы наблюдаем. Но другого нет.

Скрестим пальцы, но у нас вырисовывается очень перспективная мужская эстафета. В сегодняшней гонке Алексей Червоткин (пятое место) показал, что не зря ест хлеб в олимпийской деревне. Опять же, страшно ошибиться, но, похоже, Червоткина тоже подвели конкретно к нужным стартам: разделка и эстафета. Алексей очень хороший стартер, когда в форме.

Вызывают вопросы результаты подопечных Олега Перевозчикова. В основном, конечно, Иван Якимушкин. Для Ильи Семикова сегодняшнее девятое место — хороший рабочий результат. Он звезд с неба не хватает.

А вот перспективный Якимушкин никак не может совершить прорыв в карьере. Возможно, ему стоило не тратить силы на Кубке мира, где он идет в Топ-5 текущего дистанционного зачета, но побед все равно не имеет. Разумеется, это только взгляд со стороны, но Иван похож на человека, склонного к самоанализу. Таким очень нужен один большой успех, чтобы поверить в себя.

Главный вопрос сейчас: состав на эстафету. Червоткин и Большунов показали, что готовы закрывать два классических этапа и, по идее, должны создать отрыв. Тогда на коньковые этапы остается выбор из трех человек: Спицов, Мальцев, Устюгов.

Мальцев выглядит слабее конкурентов, но он в отличной форме и очень надежен в эстафетах. Спицову, как любителю долгих разгонов, формат эстафет не очень подходит, однако в скиатлоне он показал готовность рвать со старта. Что же касается Устюгова... Это Устюгов.

Со всеми своими недостатками, Устюгов остается человеком, который способен убрать любого соперника на финише. Да, он только что подкачал именно на финише своего рокового забега в спринта, ошибся с тактикой. И тем не менее. Он пошел бороться с лучшими и боролся на равных.

Либо же остается крайне рискованный вариант Большунова-финишера и пары стартеров Якимушкин-Червоткин. Этак можно вообще без медали остаться, но можно и золото отхватить. Правда, при таком раскладе Большунову придется втопить на все деньги, и сил на марафон у него, скорее всего, не останется.