Олимпийская чемпионка Степанова: "Сделала все, чтобы Путин полюбил лыжи"

«Мои слова, что Путин недостаточно обращает внимание на лыжи? Надеюсь, сегодня я сделала все возможное, чтобы президент полюбил лыжи. Неужели после такого он не будет смотреть лыжные гонки?» — приводит слова спортсменки Sport24.