«Таких спортсменов очень мало»: Спицов ответил на сравнения с Большуновым

Для каждого спортсмена именно Олимпийские игры – главный старт в жизни. Хорошо, что Саша Большунов может показывать результат в каждом сезоне. Да в каждой гонке практически. Но таких спортсменов очень мало. Но я думаю, что стоило пройти такой путь ради этого золота. Я бы не хотел быть многократным победителем этапов Кубка мира, даже обладателем Кубка мира и чемпионом «Тур де Ски», но не иметь при этом золотой олимпийской медали», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.