Клебо выступит на этапах Кубка мира после Олимпиады

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо примет участие в трех этапах Кубка мира в Финляндии и Норвегии после Олимпиады в Пекине, заявил тренер сборной Норвегии Арильд Монсен.

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— Он поедет на следующие гонки Кубка мира и хочет победить в общем зачете, — приводит слова Монсена NRK.

Этап Кубка мира в финском Лахти пройдет 26–27 февраля, в Драммене (Норвегия) — 3 марта, в Осло — 5–6 марта.