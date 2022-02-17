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Олимпиада-2022
59 минут назад

Клебо выступит на этапах Кубка мира после Олимпиады

Матч ТВ

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо примет участие в трех этапах Кубка мира в Финляндии и Норвегии после Олимпиады в Пекине, заявил тренер сборной Норвегии Арильд Монсен.

Клебо выступит на этапах Кубка мира после Олимпиады
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

— Он поедет на следующие гонки Кубка мира и хочет победить в общем зачете, — приводит слова Монсена NRK.

Этап Кубка мира в финском Лахти пройдет 26–27 февраля, в Драммене (Норвегия) — 3 марта, в Осло — 5–6 марта.

Клебо лидирует в общем зачете Кубка мира, на 368 очков опережая идущего вторым россиянина Александра Большунова. На Играх-2022 норвежец завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды.

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