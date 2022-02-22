Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
1 час назад

Четырехкратный олимпийский чемпион оценил шансы на переход Большунова в биатлон

Газета.Ruиещё 6

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что российский лыжник Александр Большунов может начать выступать в биатлоне.

Олимпийский чемпион оценил шансы на переход Большунова в биатлон
Фото: ТАССТАСС

"Это бред, вряд ли такое когда-то произойдет. Биатлон — серьезнейшая дисциплина, военно-прикладной вид спорта. Большунову это просто не нужно. У него и так все в порядке. Это обыкновенные пожелания людей, не имеющие никакой основы. Может, тогда и Аню Щербакову в женский биатлон перевести? Пустые разговоры. Саше самому это не надо, переход в другой вид спорта — это очень сложно, займет много времени, а у него все отлично, он король лыж. Уверен, у Александра еще есть мотивация в лыжных гонках. Возможно, он мечтает взять полный "полтинник" на следующей Олимпиаде. Ему всего 25 лет — до следующих ОИ спокойно можно протянуть. Поэтому людям не надо голову ломать и заниматься такой хреновиной. Это все бредовая писанина, которая абсолютно никому не нужна", — приводит слова олимпийского чемпиона Sport24.

На Олимпийских играх - 2022 в Пекине Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие.

На Играх лыжник стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал Александра Большунова главным героем Олимпийских игр.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители