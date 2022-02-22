Олимпийский чемпион оценил шансы на переход Большунова в биатлон

"Это бред, вряд ли такое когда-то произойдет. Биатлон — серьезнейшая дисциплина, военно-прикладной вид спорта. Большунову это просто не нужно. У него и так все в порядке. Это обыкновенные пожелания людей, не имеющие никакой основы. Может, тогда и Аню Щербакову в женский биатлон перевести? Пустые разговоры. Саше самому это не надо, переход в другой вид спорта — это очень сложно, займет много времени, а у него все отлично, он король лыж. Уверен, у Александра еще есть мотивация в лыжных гонках. Возможно, он мечтает взять полный "полтинник" на следующей Олимпиаде. Ему всего 25 лет — до следующих ОИ спокойно можно протянуть. Поэтому людям не надо голову ломать и заниматься такой хреновиной. Это все бредовая писанина, которая абсолютно никому не нужна", — приводит слова олимпийского чемпиона Sport24.