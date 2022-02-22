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2 часа назад

Клебо и Йохауг выступят на этапе Кубка мира в Лахти

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Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам норвежские спортсмены Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг выступят на Кубке мира в Лахти.

Клебо и Йохауг выступят на этапе Кубка мира в Лахти
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав команды на восьмой этап Кубка мира в Лахти (Финляндия). Гонки пройдут с 26 по 27 февраля.

В состав норвежской команды вошли Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг. При этом в заявку не попал бронзовый призёр усечённого марафона на Олимпиаде в Пекине Симен Хегстад Крюгер.

Напомним, что россиянин Александр Большунов также примет участие в Кубке мира в Лахти.

Ранее Большунов объяснил, почему сразу не подошёл к Терентьеву после финиша в командном спринте.

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