Клебо и Йохауг выступят на этапе Кубка мира в Лахти

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам норвежские спортсмены Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг выступят на Кубке мира в Лахти.

Фото: Gettyimages.ru Gettyimages.ru

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав команды на восьмой этап Кубка мира в Лахти (Финляндия). Гонки пройдут с 26 по 27 февраля.

В состав норвежской команды вошли Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг. При этом в заявку не попал бронзовый призёр усечённого марафона на Олимпиаде в Пекине Симен Хегстад Крюгер.

Напомним, что россиянин Александр Большунов также примет участие в Кубке мира в Лахти.