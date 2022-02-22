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25 минут назад

Александр Большунов обратился к критикам

Чемпионат.com

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов обратился к людям, которые его критикуют. Спортсмен поблагодарил их за это, отметив, что это для него источник мотивации.

Александр Большунов обратился к критикам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я люблю, когда много людей критикуют и говорят, что можно завязывать. Спасибо вам, вы моя мотивация», — сказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».

Также Александр признался, что во время Олимпиады-2022 в Пекине его «инстаграм» вела жена.

«Инстаграм» всегда вёл, но сделал исключение для Олимпийских игр и передал эти полномочия жене. Я просто отправлял ей фотографии и просил сделать вот такие посты. Не хотел терять время, и всё-таки не хотелось потерять эмоции на «инстаграме» и новостях.

Когда я пересекаю финишную черту, это уже «до свидания». В этот момент уже можно забыть об этой медали. Да, вот сейчас выиграл, нахожусь наверху, но с завтрашнего дня всё по-новому. Расстроился, когда узнал о сокращении дистанции в последней гонке. Мне хотелось пробежать 50 километров. Всё-таки на 50 можно поувереннее выиграть», — добавил он.

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