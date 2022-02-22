Александр Большунов обратился к критикам

Когда я пересекаю финишную черту, это уже «до свидания». В этот момент уже можно забыть об этой медали. Да, вот сейчас выиграл, нахожусь наверху, но с завтрашнего дня всё по-новому. Расстроился, когда узнал о сокращении дистанции в последней гонке. Мне хотелось пробежать 50 километров. Всё-таки на 50 можно поувереннее выиграть», — добавил он.