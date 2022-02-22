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1 час назад

«Сразу к Путину»: Большунов рассказал о планах после возвращения

Елена Прошина

Российский лыжник Александр Большунов в подкасте «Голос Биатлона» рассказал о своих планах после прилета с Зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Сразу к Путину»: Большунов рассказал о планах после возвращения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сразу к Путину», — пошутил он, добавив, что все, конечно, не так просто и попасть на прием к президенту РФ он вероятнее всего сможет, только проведя в изоляции две недели.

«Если меня посадят принудительно, я сбегу уже через два часа. Не могу просто так взять, и выкинуть из жизни 10-14 дней. Это нереально», — добавил Большунов.

Напомним, что лыжник завоевал на ОИ-2022 пять медалей, три из которых золотые.

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